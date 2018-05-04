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04 Mayıs 2018 08:51

Masa Tenisi 1.Ligi Final Etabı Antalya stat alacak

Masa Tenisi Türkiye 1.

Masa Tenisi 1.Ligi Final Etabı Antalya stat alacak

04 Mayıs 2018 08:51

Ligi’nin 5.ve son ayağı olan Final Etabı 04-06 Mayıs 2018 tarihleri arasında Antalya´da Muratpaşa Belediyesi Süleyman Evcilmen Spor Salonunda yapılacak.


Bayanlar Türkiye 1.Ligi´nde HDI Sigorta Armaspor 23 maçta topladığı 43 puanla ilk sırada yer alırken, 1955 Batman Spor 42 puanla ikinci, Trabzonspor 40 puanla üçüncü durumda bulunuyor.


Erkekler 1.Ligi´nde ise Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor, 5.etap öncesinde 45 puanla lider durumda bulunuyor. Altınordu 44 puanla ikinci sırada yer alırken, Malatya Büyükşehir ve BEMTED ise 41´er puan ve averajla üçüncü sırayı paylaşıyorlar. 1.Lig´de ilk üç sırayı alan takımlar gelecek sezon Spor Toto Süper Lig’de mücadele etme hakkı kazanacak.




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