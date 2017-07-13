Masa Tenisi Genç Milli Takımı Portekiz’e gitti

Masa Tenisi Genç ve Yıldız Milli Takımı, 14-23 Temmuz 2017 tarihleri arasında Portekiz’in Guimaraes kentinde düzenlenecek olan Masa Tenisi Gençler Avrupa Şampiyonası için Portekiz’e gitti. 40 ülkeden 600 sporcunun mücadele edeceği 60. Masa Tenisi Gençler Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye, toplam 16 sporcu ile takım ve ferdi müsabakalarında mücadele edecek.

Antrenörlüklerini Babür Üstündağ, Halil Adak, Kadri Kocacenk ve Ömer Koca’nın yapacağı Genç ve Yıldız Milli takımında Genç Erkeklerde, Talha Yiğenler, Umut Emre Başsan ve Tugay Yılmaz ve Zihni Batuhan Şahin, Genç Kızlarda, Simay Kulakçeken, Betül Nur Kahraman, Aybüke Öner ve Gülpembe Özkaya, Yıldız Erkeklerde, Ulaş Akdağ, İbrahim Aktuğ, Kaan Dönmez ve Yücel Ocak, Yıldız Kızlarda, Şükran Cangir, Ece Haraç, Betül Töz, Özge Yılmaz mücadele edecek.

Takım maçlarında Genç Erkek Milli takımı, C grubunda Rusya, Almanya ve İspanya, Genç Kız Milli takımı, D grubunda geçen yılın Avrupa ikincisi Sırbistan, Almanya ve Polonya, Yıldız Erkek Milli takımı, A grubunda geçen yılın Avrupa Şampiyonu Rusya, İtalya ve Ukrayna, Yıldız Kız Milli takımı ise B grubunda Fransa, Belarus ve geçen yılın Avrupa ikincisi Polonya ile karşılaşacak.

Beş gün sürecek olan takım maçlarının ardında, gençler ve Yıldızlarda tekler, çiftler ve karışık çiftler ferdi maçları yapılacak.