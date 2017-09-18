Masa tenisinde tarihi başarı

Lig’de Avrupa 2.’si olan A Milli Erkek Masa Tenisi Takımı, Süper Lig’e yükseldi.

Lüksemburg’da düzenlenen Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası’nda Challenge Ligi olarak da adlandırılan Avrupa Ligi’nde mücadele eden A Milli Erkek Takımı Lig Avrupa 2.’liğini elde ederek Süper Lig’e yükseldi.

İbrahim Gündüz, Ahmet Li, Talha Yiğenler ve Gençay Menge’den oluşan Milliler oynadığı beş maçı da kazanarak Lig’de finale yükselmeyi başardı. Finalde Danimarka’ya mağlup olan Millilerimiz Avrupa Ligi’nde ikinci sırayı alarak Avrupa’nın en iyi 16 takımının arasına Devler Ligi’ne yükseldi.

Hedeflerini tutturmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç, "İlk 16 takım arasına gireceğimizin sözünü vermiştik. Bu sözü gerçekleştirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Antrenör ve sporcularımızı kutluyorum. Camiamıza hayırlı olsun. Hep birlikte daha büyük başarılara imza atacağız" dedi.

Avrupa Şampiyonluğunu kıl payı kaçırdıklarını vurgulayan A Milli Takım Antrenörü Onur Germiyanoğlu ise, "Şampiyonluğu kaçırdık, ancak gelecek için umutluyuz. Bu sonuçla A Erkek Milli takımı tarihi bir başarıya imza atarak ilk kez Avrupa’da final oynama başarısı gösterirken, Almanya, İsveç, Fransa, Rusya gibi masa tenisinin dünya devleriyle birlikte mücadele etme hakkı kazandı. Başarıda emeği geçen tüm ekibimize teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.