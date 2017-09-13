Masa’da hedef Avrupa Şampiyonluğu

Erkeklerde 43, kadınlarda ise 38 takımın yer alacağı Avrupa Şampiyonası’nda Millilerimiz, Challenge Ligi olarak da adlandırılan Avrupa 1.Ligi’nde mücadele edecek. İbrahim Gündüz, Ahmet Li, Gençay Menge ve Talha Yiğenler’den oluşan A Erkek Milli takımımız Çekya, Bulgaristan ve İsviçre’nin yer aldığı F grubunda maçlarını oynayacak.

2016 Avrupa Şampiyonu Melek Hu, Ece Haraç, Aybüke Öner ve 2017 En İyi 10’lar Avrupa ikincisi Özge Yılmaz’dan kurulu A Bayan Milli takımımız ise Galler, Azerbaycan ve Bulgaristan’ın bulunduğu G grubunda yer alacak.

14 Eylül’de grup maçlarıyla başlayacak olan 2017 Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası 17 Eylül’de oynanacak final maçlarıyla sona erecek.

Hedef Avrupa Şampiyonluğu

Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç, "Avrupa Şampiyonası için uzun bir hazırlık dönemi geçirdik. Bu dönem içerisinde Balkan Şampiyonası ve Açık Turnuvalara da katıldık. Tecrübeli oyuncularımızın yanında, gelecek vaat eden genç oyuncularımızla Avrupa Şampiyonasında yer alacağız. Mesela, ETTU En İyi 10’lar turnuvasında Avrupa ikincisi olan Özge Yılmaz’ı henüz 15 yaşında olmasına rağmen A Milli takım kadrosuna aldık. Hedefimiz her iki takımımızla da Avrupa 1.Ligi´nde şampiyon olarak Avrupa Süper Ligi´ne yükselmek" dedi.

Milliler çok formda

Avrupa Şampiyonası’na yaklaşık üç ay süren bir kamp programı ile hazırlandıklarını söyleyen A Erkek Milli takım antrenör Onur Germiyanoğlu, "Sporcularımız bu dönem içerisinde Balkan Gençler ve Balkan 21 yaş altı Şampiyonalarına katıldılar. Bulgaristan ve Çekya Açık Turnuvalarında mücadele ettik. Hedefimiz öncelikle A Erkek Milli takımımızla grubumuzda ilk sırayı elde ederek avantaj yakalamak ve ilk sırayı elde ederek bir üst lige çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

A Kadın Milli takım antrenörü İrfan Tavukçuoğlu ise, "Çok formda bir takımımız var. Grubumuzda Azerbaycan ile liderlik mücadelesi vereceğiz. Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde rakibimizi iki maçta da yenmiştik. hedefimiz erkek takımızda olduğu gibi bayanlarda da Avrupa Süper Ligine çıkmak" açıklamasını yaptı.