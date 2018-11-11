Maskeli şahıs birini silahla vurup kayıplara karıştı

Kağıthane'de maskeli bir şahıs bilinmeyen bir nedenden bir kişiyi silahla vurup kayıplara karıştı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 01.00 sıralarında Kağıthane Telsizler Mahallesi Boncuk Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bilinemeyen bir nedenden maskeli bir kişi H.D. isimli bir kişiyi silahla kovalamaya başladı. Boncuk Sokağa gelen H.D.'yi yakalayan maskeli kişi birkaç el silahla ateş etti. H.D. aldığı silah yaralarıyla yere yığıldı. Yüzü maskeli kişi daha sonra bir taksiye binerek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerini tamamlayan polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayın görgü tanığı Selahattin Özden, “Bir şahıs buraya yürüyerek geldi, sokağa girdi. Peşinden maskeli biri geldi. Önce bir tane attı, sonra 4-5 el daha attı. Sonra tekrar aşağı döndü. Taksiye binip kaçtı. Buranın çocuğu değiller”