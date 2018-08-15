MASKO Mobilyacılar Çarşısı esnafından dolar bozdurma eylemi

MASKO Mobilyacılar Çarşısı Yönetim Kurulu ve esnafı son günlerde yaşanan döviz kurlarındaki yükselişe tepki gösterdi. Yaşanan artışlardan dolayı Yönetim kurulu Başkanı Mehmet Mutlu ve beraberinde bulunan çok sayıda esnaf, çarşı içerisinde bulunan döviz bürosuna gelerek 150 bin dolar bozdurdu. Çarşı yönetimi esnafı, Türk ekonomisini hedef alan saldırılara tepki göstererek, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

"Ekonomimizi hedef alan saldırılara karşı devletimizin yanındayız"

Esnaf adına basın açıklaması yapan MASKO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu, son günlerde yaşananların ekonomik hiçbir kuralla açıklanamayacağını belirterek, “Son günlerde ülkemizin karşı karşıya kaldığı hiçbir ekonomik kuralla açıklanamayan ve milli ekonomimizi hedef alan saldırılara karşı devletimizin ve ekonomi yönetimimizin yanındayız. Bu mücadele Türkiye’nin uzun süredir verdiğim milli mücadelenin ekonomik boyutudur. İnanıyoruz ki ülkemiz bunun da üstünden gelecektir. Ekonomi yönetimimizin açıklamış olduğu ekonomik tedbirleri önemsiyor, finansal istikrar için atılmış olan adımları destekliyoruz. İçerisinde bulunduğumuz bu süreçten devlet ve milletin el birliğiyle çıkacağına inanıyor, zor zamanlarda kenetlenerek vermiş olduğumuz mücadelelerden her zaman başarıyla çıktığımızı hatırlatıyoruz. MASKO olarak devletimize ve milletimize güvenimiz tamdır” diye konuştu.