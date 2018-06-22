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22 Haziran 2018 07:29

Maslak’ta gökdelende yangın... Birçok ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi

Maslak’ta bulunan 32 katlı gökdelenin dış cephesinde yangın çıktı.

Maslak’ta gökdelende yangın... Birçok ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi

22 Haziran 2018 07:29

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.


Yangın, 05.30 sıralarında Maslak Bilim Sokakta bulunan 32 katlı gökdelenin 10. Katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden ofis olarak kullanılan gökdelenin dış kaplamasında yangın çıktı. 10. katta başlayan yangın kısa sürede üst katlara doğru çıktı.



Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti


Yangın ihbarı üzerine olay yerine birçok ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri yangına ulaşmak için merdiveni kullanmak istedi ama merdiven yetersiz olduğu için daha uzun merdiven araçları istendi. Gelen merdiven araçlarıyla yangına müdahale eden ekipler yangını söndürmeye çalıştı. Ancak yangın üst katlara sıçraması üzerine itfaiye ekipleri üst katlardaki camları kırıp yangına müdahale etmeye çalıştı. Gökdelenin en üst katına çıkan itfaiye ekipleri yangına su dökerek yangını kontrol altına aldı.


Öte yandan ofis olarak kullanıldığı öğrenilen gökdelende sabah saatlerinde kimsenin olmaması faciayı önledi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ederken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.




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