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30 Mayıs 2018 09:55

Massey Ferguson Ramazan Buluşmaları Ankara Akyurt’da gerçekleşti

Massey Ferguson’un gelenekselleşen Ramazan Buluşmaları Ankara’da devam etti.

Massey Ferguson Ramazan Buluşmaları Ankara Akyurt’da gerçekleşti

30 Mayıs 2018 09:55



AGCO’nun dünyaca ünlü markası Massey Ferguson’un geleneksel hale gelen ve çiftçilerin katılımıyla yoğun ilgiyle karşılaşılan etkinliklerinden Ramazan Buluşmaları Ankara’da devam etti. Bu kapsamda 23 Mayıs’ta Kilis’te başlayan etkinlikler 1 Haziran’da Sakarya’da son bulacak.



AGCO Türkiye Pazarlama Müdürü Özlem Aşcı, "Her yıl düzenli olarak yaptığımız, çiftçilerle buluştuğumuz, ürünlerimizi deneme şansı verdiğimiz etkinliklerimiz MF Ramazan Buluşmaları ile devam ediyor. Kilis’te başladığımız Ramazan Buluşmaları’nın üçüncüsü Ankara Akyurt’da gerçekleşti. Ankara bayimiz Akgünler Otomotiv’in gerçekleştirdiği iftara 450 kişilik katılım oldu. Ramazan ayına özel olarak düzenlenen bu etkinliklerde MF show tırı ve üzerine sahne kurulumu ile geleneksel gösterilerin yanı sıra yarışmalar birlikte iftar yemeği yenilerek sona erdi" dedi.



"Her kırmızı Massey Ferguson değildir"


MF Ramazan Buluşmaları’nda çiftçilerle buluşacaklarını belirten Aşcı, "Bildiğiniz gibi tüm yıl boyunca Massey Ferguson olarak çiftçilerimize yönelik pek çok etkinlik düzenlemekteyiz. Bu yıl etkinliklerimize 23 Mayıs’ta Kilis’te başladık, Tokat Niksar’ın ardından Ankara’da gerçekleştirdik. 29 Mayıs Konya Merkez, 31 Mayıs Manisa ve 1 Haziran Sakarya’da geleneksel hale gelen MF buluşmalarında çiftçiler ile bir araya gelerek iftar yemeğinden sonra eğitimler vermeye devam edileceğiz.


Çiftçilerle vakit geçirmek, satış öncesi ve sonrasında onlardan gelen talepleri dinleyerek Massey Ferguson ürünlerimiz hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Karşılıklı çok değerli yönlendirmeler yapılıyor. Bizlerin özellikle vurgulamak istediği ise her kırmızının Massey Ferguson olmadığı. Massey Ferguson traktör olarak en eski ve ilk akla gelen markalardan biri. Bunun da etkisi ile benzer model isimli farklı markalarda Massey Ferguson görünümlü ve hatta aynı model isimli traktörlerle maalesef karşılaşabiliyor" ifadelerini kullandı.




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