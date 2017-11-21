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21 Kasım 2017 21:52

Mateu Lahoz’un Beşiktaş-Porto maç raporu

Beşiktaş-Porto karşılaşmasını yöneten İspanyol hakem Mateu Lahoz, müsabakada toplam 4 sarı kart çıkardı.

Mateu Lahoz’un Beşiktaş-Porto maç raporu

21 Kasım 2017 21:52


Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu beşinci maçında Portekiz temsilcisi Porto ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı İspanya Futbol Federasyonu’ndan Mateu Lahoz yönetti. Lohuz’un yardımcılıklarını Pau Cebrian ve Roberto del Palomar yaptı. İspanyol hakem, müsabakada siyah-beyazlılardan Anderson Talisca ve Gökhan Gönül, Portekiz ekibinden ise Sergio Oliveira ve Maxi Pereira’ya sarı kart gösterdi.


40 yaşındaki hakem, Beşiktaş’ın daha önce de geçtiğimiz sezon Fransız temsilcisi Lyon ile oynanan UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçını yönetmişti. Mücadeleyi Lyon 2-1 kazanmıştı. Lahoz, o maçta da 7 sarı kart çıkarmıştı.




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