MATİL'de başkan değişti

Çelik İhracatçıları Birliği'nin (ÇİB) Ar-Ge, inovasyon, teknoloji geliştirme, akredite laboratuvar hizmetleri, ürün uygunluk değerlendirmesi ile mesleki ve teknik eğitim alanlarında faaliyet göstermek üzere kurduğu Malzeme Test ve İnovasyon Laboratuvarları'nın (MATİL A.Ş.) yeni başkanı Mustafa Tecdelioğlu oldu.

Tecdelioğlu, "Çelik sektörünü hep beraber var gücümüzle iyi yerlere taşımak için çalışıyoruz. MATİL A.Ş. de bu noktada birliğimizin hayata geçirdiği çok önemli bir yapı. Yapacağımız çalışmalarla, sektörümüzün uluslararası rekabette elini kuvvetlendirmeyi ve katma değerli yüksek ürün üretimine geçişi kolaylaştırmayı amaçlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) içinde faaliyet gösteren Matil'in bünyesinde dört adet laboratuvar bulunuyor. Mekanik test, kimya ve kömür analizleri, mikroyapı ve malzeme analiz, pilot ölçekli üretim labaratuvarında sektör için gerekli olan tüm testler yapılıyor. Uluslararası sertifikasyon kuruluşu Cares tarafından onaylı olan MATİL, Kalite Yönetim Sistemi'ni tüm personelin katkısıyla TS EN ISO/IEC 17025 standardı, müşteri şartları, yasal şartlar ve TÜRKAK rehberlerine uygun olarak etkin bir şekilde uyguluyor. Matil A.Ş., yerli ve uluslararası birçok sertifikasyona sahip durumda.