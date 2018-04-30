Mauricio Isla Fenerbahçe’de kayboldu

Fenerbahçe’nin sezon başında Cagliari’den transfer ettiği başarılı sağ bek Mauricio Isla sarı-lacivertlilerde forma şansı bulamıyor. Sezon başlarında düzenli olarak forma giyen Şilili futbolcu son haftalarda kendine ilk 11’de yer bulamadı. Süper Lig’de 21 maçta forma giyen 29 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formayla 3 asist yaptı. Son olarak 4 Mart 2018 tarihinde Akhisarspor karşısında 45 dakika forma giyen Isla daha sonra oynanan 7 maçta ise formayı Şener Özbayraklı’ya kaptırdı.

Büyük umutlarla transfer edilen Isla’nın sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia ediliyor.