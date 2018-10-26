İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MBA Okulları hem bayramı hem de okul açılışını kutlayacak

Medicana Eğitim Grubu, MBA Okulları açılışını 29 Ekim’e denk getirdi.

Medicana Eğitim Grubu, MBA Okulları açılışını 29 Ekim'e denk getirdi. Bu sebeple hem Cumhuriyetin 95'inci yılını hem de okullarının açılışını kutlayacak.


Medicana Eğitim Grubu, MBA Okulları açılışını 29 Ekim'e denk getirdi. Bu sebeple MBA Okulları hem Cumhuriyet Bayramını hem de okullarının açılışını birlikte kutlayacak. İstanbul Beylikdüzü ve Ankara Eryaman kampüslerinde yapılacak törenlerin teması 'Cumhuriyet: Yolculuk' olarak açıklanırken, öğrencilerinin ve öğretmenlerinin birlikte sahne alacakları İstanbul Beylikdüzü'ndeki etkinlik saat 18.30 da başlayacak. Törene solist olarak Berk Özbek ve Piyanist Eser Taşkıran eşlik edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.