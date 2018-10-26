MBA Okulları hem bayramı hem de okul açılışını kutlayacak

Medicana Eğitim Grubu, MBA Okulları açılışını 29 Ekim'e denk getirdi. Bu sebeple hem Cumhuriyetin 95'inci yılını hem de okullarının açılışını kutlayacak.

Medicana Eğitim Grubu, MBA Okulları açılışını 29 Ekim'e denk getirdi. Bu sebeple MBA Okulları hem Cumhuriyet Bayramını hem de okullarının açılışını birlikte kutlayacak. İstanbul Beylikdüzü ve Ankara Eryaman kampüslerinde yapılacak törenlerin teması 'Cumhuriyet: Yolculuk' olarak açıklanırken, öğrencilerinin ve öğretmenlerinin birlikte sahne alacakları İstanbul Beylikdüzü'ndeki etkinlik saat 18.30 da başlayacak. Törene solist olarak Berk Özbek ve Piyanist Eser Taşkıran eşlik edecek.