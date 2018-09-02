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02 Eylül 2018 21:13

Mbaye Diagne 6. golüne imza attı

Kasımpaşa’nın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, MKE Ankaragücü karşılaşmasının 13.

Mbaye Diagne 6. golüne imza attı

02 Eylül 2018 21:13

dakikasında rakip fileleri havalandırarak, ligde bu sezon 6. golüne imza attı.


Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonuna adeta fırtına gibi bir giriş yapan Kasımpaşa’da golcü futbolcu Mbaye Diagne, rakip fileleri havalandırmaya devam ediyor. 26 yaşındaki golcü oyuncu, ilk 3 haftada gösterdiği etkili performansı ile adından sıkça söz ettirirken, 4. haftada iç sahada oynanan MKE Ankaragücü maçında da 6. golünü atma başarısı gösterdi. Mücadelenin 13. dakikasında İlhan Depe’nin içeri çevirdiği topa yaptığı kafa vuruşu ile takımını 1-0 öne geçiren Diagne, golün sevincini taraftarlarla paylaştı.


Ankara temsilcisi karşısında alınan 2-1’lik galibiyet ile 4. haftaya namağlup lider kapatan lacivert-beyazlı ekipte, Senegalli golcü, Ankaragücü karşısında 90 dakika sahada kaldı.




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