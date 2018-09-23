Mbaye Diagne Alanyaspor'u da boş geçmedi

Kasımpaşa'nın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde takımının tek golünü atarak, 6. haftayı da golsüz geçmemiş oldu ve gol sayısını da 8'e çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Mücadelede lacivert-beyazlı ekibin en golcü ismi olan Mbaye Diagne yine sahnedeydi. Takımının tek golünü kaydeden yıldız futbolcu, 6. haftayı da golsüz boş geçmemiş oldu. Ligin 6 haftasında 8. kez rakip fileleri havalandıran Senegalli golcü, Alanyaspor karşılaşmasının 89. dakikasında rakip fileleri havalandırdı.