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Mbaye Diagne, Galatasaray'ı da boş geçmedi

Süper Lig’e bu sezon çok iyi başlayan Kasımpaşa’nın golcüsü Mbaye Diagne, Galatasaray’ı da boş geçmedi.

Süper Lig'e bu sezon çok iyi başlayan Kasımpaşa'nın golcüsü Mbaye Diagne, Galatasaray'ı da boş geçmedi. Diagne bu golle ligdeki 7. kez fileleri havalandırdı.


Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu. Paşa'nın tek golünü penaltıdan Mbaye Diagne attı. Maçın 73. dakikasında Ozan Kabak'ın düşürmesiyle yerde kalan Diagne'nin pozisyonunu hakem Bülent Yıldırım penaltı olarak nitelendirdi. 76. dakikada topun başına geçen Senegalli golü, Muslera ile meşin yuvarlağı ters köşelere yolladı. 26 yaşındaki futbolcu bu gol ile Süper Lig'de bu sezonki 7. golünü kaydetti.


Diagne ayrıca bu sezon ligde oynadığı 5 karşılaşmada da gol attı

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