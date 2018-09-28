Mecidiyeköy'de köprünün ayağına çarpan otobüsün kaza anı kamerada

Mecidiyeköy'de özel halk otobüsü ilk olarak U dönüşü yapan otomobile, ardından da E-5 üzerindeki köprünün ayağına çarptı. Otobüsün köprünün ayağına çarptığı andaki görüntüsü otobüs içerisindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Şişli-Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi Levent İstikametinde meydana gelmiş, Ortaköy Dereboyu- Taksim seferini yapan DT 2 sayılı özel halk otobüsü yolda seyir halindeyken önünde U dönüşü yapmak isteyen 34 FR 3330 plakalı otomobile, ardından da E-5 köprüsünün ayağına çarpmıştı. Çok sayıda kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yolcuların telaş ve korku ile otobüs içerisinde savrulduğu görüntülerdeki panik anları dikkat çekti. Şoför alanında bulunan kamera görüntülerinde ise köprünün ayağına çarpma anı saniye görülüyor.