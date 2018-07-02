Meclis Başkanı Kahraman’dan erken seçim iddialarına açıklama

Anı defterini imzaladıktan sonra gazetecilerin erken seçim iddialarıyla ilgili sorularını yanıtlayan Kahraman, “Öne alınmaz. Anayasaya göre de uygun değil” dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman veda ziyaretleri kapsamında İstanbul Valiliği’nin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni de ziyaret etti. Kahraman, Saraçhane’deki İBB binası önünde tören mangasıyla karşılandı. Kahraman, İBB anı defterini doldurarak yazdıklarını basın mensuplarıyla paylaştı. Kahraman, anı defterini imzaladıktan sonra İBB Başkanı Mevlüt Uysal ile makamında görüştü.

İBB anı defterine yazdıklarını okuyan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal Beyi ziyarete geldim. Daha önceki tecrübeleri ve şahsiyetli yapısıyla bir dünya incisi olan İstanbul’umuza büyük katkıları olacağına inanıyorum. Kendisini, şahsında mesai arkadaşlarını tebrik ediyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.

Gazetecilerin erken seçim iddialarıyla ilgili sorularını yanıtlayan Kahraman, “Yerel seçimler öne alınmaz. Anayasaya göre de uygun değil. Seçimlerin yapılacağı tarih hakkında daha önceden anayasa da hüküm var. Genel seçimlerde yoktu ama mahalli seçimlerde var. Zaten geldi. Mart ayına ne kaldı? O üç ayı aday olarak düşünün. 6 aylık bir zaman kaldı. Onun ayrı bir formüllerini ararlar mı? Bilmiyorum. Fakat zorlamanın gereği yok. Her seçimin zamanında olması gerektiğine inanırım. Bu erken seçiminde doğru yapılan bir hareket olduğuna inanıyorum. Sonucu da fevkalade oldu. Ülkemize hayırlı, uğurlu olsun. İstikrarlı bir Türkiye. Geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. İnşallah” dedi.