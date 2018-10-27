Meclis Başkanı Yıldırım'dan nikahta gençlere esprili öğüt

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın oğlu Mustafa Nusret Turhan'ın nikah törenine katıldı. Çifte nikah şahitliği yapan TBMM Başkanı Yıldırım, esprili bir şekilde gençlere öğüt verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın oğlu Mustafa Nusret Turhan hayatını Rüveyda Yıldız'la birleştirerek, dünya evine girdi. Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan nikah törenine TBMM Başkanı Binalı Yıldırım, Cumhurbaşkanı Fuat Oktay, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, bakanlar, eski bakanlar, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Mustafa ve Rüveyda çiftinin nikahını İBB Başkanı Uysal kıyarken, çiftin nikah şahitliğini ise TBMM Başkanı Binalı Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve damadın arkadaşı yaptı. Şahitler, çifte nikahın hayırlı olması için dileklerini iletti. Nikahın ardından TBMM Başkanı Yıldırım, evlilik cüzdanını vermeden önce esprili bir şekilde çifte öğüt verdi. Yıldırım'ın verdiği öğütler salondakileri güldürürken, aynı zamanda büyük alkış aldı. Yıldırım, “Evlilik, uzun ince bir yol, Aşık Veysel'in dediği gibi. Telaşlanmayın, bakan babanız o uzun yolları duble haline getirdi. İşiniz zor olmayacak. Bu yol bir ömür boyu saygıyla, sevgiyle, samimiyetle, sadakatle bu yolculuğu birlikte gerçekleştireceksiniz” dedi.

Yıldırım'dan damat ve geline çocuk tavsiyesi

Damada seslenen TBMM Başkanı Yıldırım, evlilikte mutluluğun sırrının “İtaat et, rahat et” şeklinde olduğunu söyledi. Yıldırım'ın esprili öğüdü salonda büyük alkış aldı. Daha sonra geline seslenen Yıldırım, “Rüveyda baktım hoşuna gitti, hemen havaya girme. Sen de ‘peki' demesini bileceksin. Mustafa hiddetlenince sen ‘peki' diyeceksin, sen hiddetlenince Mustafa ‘peki' demeyi bilecek. Beypazarlı amcanın diliyle, ‘bir olur garip olur, iki olur rakip olur, üç olur denge olur, bundan sonrası Cumhurbaşkanımızın kontenjanı, dört olur bereket olur, gerisi Allah kerim olur” diye konuştu.

Evlilik cüzdanını damada veren TBMM Başkanı Yıldırım, gelinin alnından öpüp cüzdanı ona vermesini istedi.

Protokolün damat ve gelinle birlikte aile fotoğrafı çektirmesinin ardından nikah merasimi sona erdi.