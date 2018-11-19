Medicana Kadıköy'de doğan bebekler 1. yaşlarını kutladı

Medicana Kadıköy Hastanesi tarafından düzenlenen ‘Medicana'lı Bebekler İçin Kutlamalar Başlasın' etkinliğinde Kasım ayında doğan bebekler 1. yaşlarını kutladılar. Kutlamalara Medicana Kadıköy Hastanesi Genel Müdürü Dr. Gürsoy Yıldırım, Genel Müdür Yardımcısı Özlem Bilgili, çocuk Sağlığı uzmanları, Bebeğim Geliyor Merkezi kurucusu Esra Ertuğrul ve bebeğim geliyor bebekleri, hastanede doğan bebekler ve aileleri katıldı.

Medicana Kadıköy Hastanesinin ev sahipliğinde gerçekleşen ‘Medicanalı Bebekler için kutlamalar başlasın' etkinliği çok sayıda bebek ve ailesini bir araya getirdi. Program dahilinde, Medicana Sağlık Grubu bünyesinde tüm branşlarda multidisipliner sağlık hizmeti sunan, hastalıkların tanı ve tedavisinde çalışmalarını sürdüren Medicana Kadıköy Hastanesi'nin çocuk sağlığı uzmanları, yeni doğan, 0-1 yaş çocuklarının sağlığı ve beslenmesi hakkında önemli bilgiler verdi.

“Ailelerin 1.yaş sevinçlerine ortak olmak istedik”

Medicana Kadıköy Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Özlem Bilgili buluşmada doğum günü etkinliğinde “Medicana Kadıköy Hastanemizin 1. yılını doldurduğu bugünlerde hastanemizde ilk doğan bebeklerimizin 1. Yaşlarını birlikte kutlamak istedik. Hem onları görmek, hem de ailelerimizin 1. yaş sevincine ortak olmak istedik. Kadın Doğum Uzmanımız ve Çocuk Hastalıkları uzmanlarımızla hem annelerin hem de bebeklerimizin sağlık durumlarını görmek istedik ve uzun bir aradan sonra yan yana gelmek istedik. Ailelerin sorularına yanıt bulmaya çalıştık ayrıca anne, baba, kardeş, anneanne babaanne ve dedelerle keyifli bir gün geçirdik. Medicana Bebekleriyle sürdürülebilir organizasyonlarla dönem dönem biraraya gelmek için çalışmalarımız devam edecektir. Bugün bizimle bu sevince ortak olan tüm ailelere çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Bebeğim Geliyor Merkezi'nde eğitime katılan aileler ve Kasım bebekleri de katıldı

Buluşmanın moderasyonunu yürüten emzirme danışmanı Esra Ertuğrul “Hem hastanenin hem de etkinliğin 1. yaş kutlu olsun. Bebeklerimiz ve ailelerimizle pasta kestik çok güzel bir kutlama oldu. Hastanenin de bebeklerin doğum günlerini unutmayıp böyle bir organizasyon vesilesiyle sağlıklarını merak edip davet etmesi çok ince bir davranış. Biz de bu vesileyle çok keyifli saatler geçirdik. Medicana'ya teşekkür ederiz” sözleriyle duygularını ifade etti.

Doğum gününde MBA okullarının hazırladığı oyun workshop ve dans kulübüyle çocuklar doyasıya eğlendi. Doğum günü partisi pasta kesimi ve ikram sunumuyla sona erdi.