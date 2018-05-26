Velid Elkhereiji, "Türkiye’den, her an hac ve umre için gelen 500 bin kişi Hicaz topraklarında dolaşıyor, böyle bir kilise görmeyecekler" dedi.

İstanbul’da medya yöneticileri ile iftar yemeğinde bir araya gelen eski Tarım Bakanı olan Ankara Büyükelçisi Velid Elkhereiji, son dönemde Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yaşanan konuların büyük bir kısmında iletişim eksikliği olduğunu söyledi. Suudi Büyükelçi’ye, Filistin’lilerin, ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınması sırasındaki gösterilerde, İsrail askerleri tarafından öldürülmesine Suudi Arabistan’ın dünya kamuoyunda yeterli tepki vermemesi ve İstanbul’daki İslam İşbirliği Toplantısı’na üst seviyede katılımın göstermemesi soruldu. Büyükelçi Velid Elkhereiji, "Bu 2 toplantıya Suudi Arabistan adına katıldım. Sonuç bildirgesine imzamızı attık. Teyidimizi yaptık. Mutabakat sağlandı Elhamdüllillah. İstanbul’da, islam dünyasının aldığı ortak kararı Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu da tasdik etti. Din İşleri Bakanımız bir toplantıya iştirak etti. Daha sonra Dış İşleri Bakanımız Türkiye’ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanımız 1 saati aşkın görüştü. Filistin konusunda Suudi Arabistan’ın İstanbul’da alınan kararlardan başka bir gündemi olmadı" dedi.

"Medine-i Müevvere’ye kilise açılması söz konusu değil"

Gazetecilerin, Türkiye kamuoyunda büyük yankı uyandıran Suudi Arabistan’ın hoşgörü politikaları çerçevesinde Medine-i Münevvere’de bir kilise açıp açmayacağı soruldu. Büyükelçi Velid Elkhereiji, böyle bir kilisenin Medine’de açılmasının mümkün olmadığını belirterek, "Hicaz bölgesine müslüman olmayan giremiyor. Yani hristiyan kişinin olmadığı yerde kilisede kim ibadet edilecek. Bir yerde kilise açılırsa herkes görür. Bu gizli kalamaz. Ben size Medine’de doğup büyümüş birisi olarak temin ediyorum, her an 500 bin Türk, Hicaz topraklarında umre veya hac ziyareti için bulunuyorlar. Böyle bir kiliseyi Medine’de göremeyeceksiniz" dedi. Bu kilise inşasının Suudi Kralı Selman’ın Vatikan ziyareti sırasında konuşulduğunun da yalan olduğunu belirten Büyükelçi Velid Elkhereiji, yerel medyada çıkan asılsız bir haberin uluslararası medya tarafından kullanılarak konunun büyütüldüğünü bildirdi.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin tabii olarak her dönem çok iyi olacağını ifade eden Velid Elkhereiji, her iki ülke medyalarının ilişkilerimiz hakkında asılsız, provokatif yayınlardan sakınmaları gerektiğini sözlerine ekledi.