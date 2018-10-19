Medipol Başakşehir ile Kayserispor 19. randevuda

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Kaysersipor ile ligdeki 19. randevusuna çıkacak.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir, yarın saat 16.00'da sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadele öncesi turuncu-lacivertliler, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonrası topladığı 15 puanla ikinci sırada yer alırken, sarı-kırmızılılar ise 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle elde ettiği 9 puanla 13. sırada bulunuyor.

Ligde 19. randevu

Başakşehir ve Kayserispor, Süper Lig'de daha önce 18 kez birbirlerine rakip oldu. Bu maçlarda Abdullah Avcı'nın ekibi 9 galibiyet elde ederken, Kayseri temsilcisi de 5 defa rakibini mağlup etti. 4 mücadelede ise eşitlik bozulmadı. Turuncu-lacivertli takım, aynı zamanda ligde oynadığı son 9 maçta rakibine kaybetmedi. Söz konusu müsabakalarda kalesinde sadece 2 gol gören Başakşehir, rakip ağlara ise 14 gol gönderdi.

Başakşehir kolay kaybetmiyor

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 13 maçta sadece 1 defa yenildi. Turuncu-lacivertliler, bu mağlubiyeti de 2018-2019 sezonunun ikinci haftasında 2-1'lik skorla deplasmanda Kasımpaşa'ya karşı aldı. Geride kalan 12 karşılamada ise Başakşehir, 8 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

Arda geri dönüyor

Geçtiğimiz sezondan 10 maçlık cezası bulunan Arda Turan, bu cezasını ligin 8. haftasında tamamladı. Başarılı futbolcu, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde Kayserispor karşısında oynayabilecek. Sakatlığından dolayı bir süredir forma giyemeyen ancak hafta içi antrenmanlarda takımla birlikte çalışmalara katılan Emre Belözoğlu'nun da sahadaki yerini alması bekleniyor.

Düdük Hüseyin Göçek'te

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Candaş Elbil yapacak.