Diğer
Kategoriler
13 Eylül 2017 19:29

Medipol Başakşehir, Ludogorets maçına hazır

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında evinde oynayacağı Ludogorets karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir, Ludogorets maçına hazır

13 Eylül 2017 19:29


Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına 15 dakikası basına açık gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı ve pas çalışmalarını ile devam etti. İdmanın kapalı bölümünde ise turuncu-lacivertliler, Ludogorets maçının taktiğine çalıştı. Öte yandan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da antrenmanı takip etti. Gümüşdağ, Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu ile de saha kenarında kısa bir konuşma yaptı.


Antrenmanda elinden sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir düz koşu çalışması gerçekleştirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç