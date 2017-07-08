Medipol Başakşehir, Slovenya’ya hareket etti

Yeni sezon hazırlıklarına 3 Temmuz Pazartesi günü başlayan Medipol Başakşehir, yurt dışı çalışmalarını geçireceği Slovenya’ya hareket etti. Hazırlıklarını Slovenya’nın Gora kentinde sürdürecek olan turuncu-lacivertliler, burada 3 tane de hazırlık maçı oynayacak. 11 günlük kampta Medipol Başakşehir, Slovenya 2. Ligi’nden NK Triglav Kranj ve Hollanda Eredivisie’den Vitesse Arnhem ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertlilerin 3. hazırlık maçını oynayacağı takım ve günü ise kamp süresinde belli olacak. Kafile, 20 Temmuz’da İstanbul’a dönecek.