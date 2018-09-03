Medipol Başakşehir tekrara düştü

sırada tamamladı. Turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz sezon da söz konusu haftayı aynı galibiyet ve mağlubiyet sayıları, benzer puan ve sıralamayla tamamlamıştı.

Spor Toto Süper Lig’de 4. haftasında Medipol Başakşehir milli takım arası öncesi Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında 1-0 galip gelerek moral depoladı. Turuncu-lacivertliler, bu haftaya kadar elde ettiği 3 galibiyet, 1 yenilgiyle 9 puan topladı ve kendine 3. sırada yer buldu. Son iki sezon şampiyonluk yarışı veren Abdullah Avcı’nın takımı, yeni dönemde de bu iddiasını sürdürmek istiyor.

Geçtiğimiz sezonu tekrarladı

Medipol Başakşehir, 2018-2019 sezonunda 4. haftaya kadar elde ettiği galibiyet ile yenilgi sayıları ve puan-sıralama döngüsünü geçtiğimiz sezon da yaşamıştı. Turuncu-lacivertli takım, 2017-2018 sezonunda da ilk 4 haftayı 3 galibiyet, 1 yenilgi sonucu 9 puanla 3. sırada bitirdi.

Abdullah Avcı’nın ekibi, ilk haftada sahasında Bursaspor’u 1-0 mağlup etmiş, bir sonraki hafta ise deplasmanda Karabükspor’a 3-1 yenilmişti. 3. haftada evinde Konyaspor’u 2-1 geçen İstanbul temsilcisi, 4. hafta da deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup etmişti.

Başakşehir, bu sezon söz konusu periyotta geçtiğimiz sezona göre aynı gol sayısında kaldı ancak 3 gol daha az yedi. İlhan Cavcav sezonunun ilk 4 haftasında rakip ağlara 7 gol bırakan, kalesinde ise 6 gol gören turuncu-lacivertliler, Lefter Küçükandonyadis sezonunda ise attığı 7 gole karşılık, 3 gol yedi.