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02 Temmuz 2018 19:11

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, 2018-2019 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına başladı

02 Temmuz 2018 19:11


Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen sezonun ilk antrenmanı ısınma koşularıyla başladı. Açma-germe yapan turuncu-lacivertli futbolcular, idmanın basına açık kısmında pas ve ara pas çalışması yaptı.


Antrenmana İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Volkan Babacan, Da Costa, Attamah ve Visca’nın yanı sıra Bajic, Elia, Adebayor, Clichy de katılmadı.


Yeni sezon hazırlıklarını 9 Temmuz Pazartesi gününe kadar İstanbul’da sürdürecek olan Medipol Başakşehir daha sonra 14 günlük kamp için Avusturya’nın Salzburg şehrine gidecek.


Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.




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