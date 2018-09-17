Medipol Başakşehir'de Bursaspor mesaisi başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Antalyaspor maçında oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ısınma hareketleriyle idmana başladı. 5'e 2 ve dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Sakatlığı geçen Gael Clichy takımla çalışırken, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Alparslan Erdem ve Karim Hafez ise bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertliler, çarşamba günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.