Medipol Başakşehir'de Malatya mesaisi

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında karşılaşacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 1 Ekim Pazartesi günü sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'de bu zorlu mücadelenin hazırlıkları devam ediyor. Teknik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 ve şut çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda oyunla sona erdi.

Arda Turan ve Emre Belözoğlu takımla çalışırken, Eljero Elia, Stefano Napoleoni ve Alparslan Erdem'in ise tedavilerine devam edildi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.