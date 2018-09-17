Medipol Başakşehir'in en golcü ilk 5 haftası

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'e çıktığı 2014-2015 sezonundan bu yana en çok gol attığı ilk 5 haftayı geride bıraktı. Turuncu-lacivertliler, bu sezon söz konusu periyotta rakip ağlara tam 11 gol bıraktı.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunun ilk 5 haftasında 4 galibiyet ve 1 yenilgi alarak 12 puan topladı ve ligde Galatasaray'ın ardından averajla 2. sırada kendisine yer buldu. Turuncu-lacivertliler, bu süreçte ise rakip ağlara 11 gol atıp, kalesinde ise sadece 3 gol gördü. Başakşehir, bulduğu 11 golle ligin güçlü ekiplerinden 10 gollü Beşiktaş ve 5 gollü Fenerbahçe'yi de geride bırakmayı başardı.

En golcü sezon başlangıcı

Abdullah Avcı'nın takımı, yeni sezonda hem hücumda hem de savunmada etkili bir oyun ortaya koymayı başardı. Süper Lig'de oynadığı son 3 maçtan da galibiyetle ayrılan turuncu-lacivertli ekip, aynı zamanda çok gol atıp az gol yedi. Geride bıraktığımız 5 haftada Adebayor, İrfan Can, Napoleoni, Visca ve Da Costa'nın 2, Bajic'in de attığı 1 gol sonucu toplamda 11 gole ulaşan Başakşehir, bu sayıyla Süper Lig'e çıktığı 2014-2015 sezonundan itibaren en gollü ilk 5 haftasını da yaşamış oldu.

İstanbul temsilcisi, söz konusu periyodu 2016-2017 ve 2017-2018 sezonunda 9, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonunda da 6 golle tamamlamıştı.