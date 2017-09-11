Medya Takip Merkezi Ağustos ayı ekonomi başlıklarını açıkladı

Ağustos ayı boyunca ekonomi ile ilgili konuşan bakanlar, genel olarak ekonomide olumlu gelişmelerin olduğuna vurgu yaparak her şeyin yolunda olduğunu açıkladılar. Açıklanan büyüme rakamları da ekonomideki iyileşmeye işaret etti.

Medya Takip Merkezi (MTM), Ağustos ayında Ekonomi Gazetecileri Derneği için yaptığı araştırma sonuçlarını açıkladı. Buna göre; Ağustos ayında, önemli bir yatırım aracı olarak görülen altın, ay boyunca genel olarak yükselişte olduğu görüldü. Buna karşılık son zamanlarda rekor seviyede olan dolar ise düşüşte bir seyir izledi. Medya Takip Merkezi’nin hazırladığı ekonomi gündeminde; ekonominin önemli başlıklarından dolar kuru toplamda 129 bin 98 haberle ilk sırada yer alırken, 25 bin 305 haberle altın ise onuncu sırada yer aldı.

Tüm zamanların en yüksek ihracatına ulaşıldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2017’nin Ağustos ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı. Verilere göre Ağustos ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 11,9 artarak 12 milyar 439 milyon dolar olduğu kaydedildi. En fazla ihracatı otomobil sektörü gerçekleştirirken, en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke ise Almanya oldu. İhracatla ilgili değerlendirmede bulunan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, tüm zamanların en yüksek ağustos ayı ihracatına ulaşıldığını bildirdi. Zeybekci, yaptığı yazılı açıklamada, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan "geçici dış ticaret verileri"ni değerlendirerek, ağustos ayında ihracatın artış ivmesini koruduğunu vurguladı. MTM’nin Ağustos ayı raporuna göre ihracat toplamda 63 bin 243 haberle listenin ikinci sırasında yer aldı.

Türkiye ekonomide ’büyümeyi başardı’

Başbakan Binali Yıldırım Vietnam’a yaptığı ziyaretin ardından ekonomiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Türkiye’nin etrafındaki siyasi ve ekonomik sıkıntılara, iç savaşlara, 2016’da yaşadığı hain darbe girişimine rağmen dünya ortalamasının üzerinde büyümeyi başardığına dikkati çekti. Türkiye’nin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüme oranını yakaladığını anımsattı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde ise yüzde 5,1 büyüdü. Piyasada, ağırlıklı beklenti ise yüzde 5,3 olduğu belirtildi. Yüzde 5 olan ilk çeyrek büyüme oranı ise yüzde 5,2 olarak revize edildi. Büyüme haberleri medyada toplamda 37 bin 642 habere konu oldu.

Ekonomide güven endeksi zirvede

Ağustos ayı ekonomik güven endeksi açıklandı. Buna göre, ekonomik güven endeksi, Ağustosta Temmuza göre yüzde 2,5 artışla 103,4 değerinden 106’ya çıktı. Ekonomik güven endeksindeki yükselişi reel kesim, hizmet sektörü, perakende ticaret sektörü ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan sağlandığı belirtildi. Böylece Büyümeyle ilgili en erken sinyal veren ekonomik güven endeksi Ağustosta, Temmuz 2012’den bu yana en yüksek olan 106 değerini aldı. MTM’nin raporuna göre, güven endeksi medyada toplamda 2 bin 459 haberde yer aldı.

Enflasyonda hareketlilik yaşandı

Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek enflasyonla ilgili yaptığı açıklamalarda büyük çabayla enflasyonun tek haneye indiğini ancak darbe girişimi sonrasında son bir yıldır yaşanan kur şoku ve gıda fiyatlarındaki kısmi artış nedeniyle enflasyonun geçici olarak çift haneye çıktığını söyledi. Şimşek hedeflerinin çift hanede olan enflasyonu tek haneye indirmek olduğunu belirtti. Enflasyon medyada toplamda 32 bin 967 haberde yansıma buldu.