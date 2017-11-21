Diğer
Kategoriler
21 Kasım 2017 15:41

Medyanın çocuk haklarının korunmasındaki rolü

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Öğretim Üyesi Yrd.

Medyanın çocuk haklarının korunmasındaki rolü

21 Kasım 2017 15:41

Doç. Dr. Ümmü Altan Bayraktar, 1989 yılından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) tarafından dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla kutlanan 20 Kasım ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ önemi çerçevesinde, medyada çocuk hakları ihlalleri konusu ve bu konuda yapılacak düzenlemelerin önemine değindi.


Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen ‘İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin ardından, önce kadınlarla, sonra da aynı mantığın uzantısı çocuklarla ilgili sözleşmeler kabul edilmesine gereksinim duyulduğunu ifade eden Bayraktar, tarihsel süreç içinde kadın hakları, çevre hakları hak kategorileri gibi çocuk hakları kategorisinin de tamamen bir ihtiyaç ve bu ihtiyacın farkedilmesine bağlı olarak ortaya çıktığını ve BM içinde UNICEF’in kurulması ve Çocuk Hakları Evrensel Bildirgesi’nin yayınlanmasının çocuk haklarında önemli bir aşama olduğunu söyledi.


Çocuk haklarına ilişkin prensiplerin uluslararası bağlayıcı bir sözleşme haline dönüştürülmesinin, 1989 tarihinde BM Genel Kurulu’nda kabul edilen BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ile olduğunu ve sözleşmenin, yalnız çocukla sınırlı olmayan, aynı zamanda dünyanın geleceğiyle ilgili kaygının belgesi olarak karşımıza çıktığını ifade eden Bayraktar, çocuk haklarının, insan hakları düşüncesinin temelini oluşturduğunu ve insan haklarının temelinde de ‘insan değeri’ olduğu vurgusunu yaptı.


Bayraktar, genel olarak İnsan Hakları’nda olduğu gibi, basının ve diğer kitle iletişim araçlarının kişinin haklarını koruyup geliştirmede çok önemli görevleri olduğunu ve kitle iletişim sistemlerinin bu anlamda yaşamsal bir role sahip olmasının yanında, çocukların medyada temsil edilmelerinin çoğunlukla haklarının ihlal edilmesi olarak ortaya çıktığını söyledi.


Haberlerin insan haklarını doğrudan ya da dolaylı çiğneyen anlatısal eğilimlerinin, çocukların konu edildiği haberler için de geçerli olduğunu, bu çerçevede medya kuruluşlarının, çocukların, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alan haklarının ihlalleri ile ilgili davranışlar karşısında hukuksal koruma girişimleri yanında çocukların bedensel ve ruhsal refahlarının korunması ve geliştirilmesi anlamında üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeyi bir görev olarak bilmeleri gerekliliğine vurgu yapan Bayraktar, gazetecilerin çoğu kez Çocuk Hakları Sözleşmesi çerçevesinde üzerlerine düşen çocukları koruma ve savunma görevlerinden haberdar olmadığını, medya mensuplarının bu yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için en başta çocuk hakları konusunda olmak üzere insan hakları, hak haberciliği konularında yeterli bilgi birikimine sahip olmaları gerekliliğinin altını çizdi.


Çocukların medyada temsili yanında, çocuklarla ilgili içerik üretiminde özdenetime yönelik zihniyetin geliştirilmesi ve bu yapıları değerlendirecek entelektüel birikime ihtiyaç olduğunu ifade eden Bayraktar, "Medyaya katılım hakkı olan çocuğun, medya kullanımının ve medyada kullanımının önemi çerçevesinde, medya kuruluşlarının tüm edimlerini BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ile ilişkilendirerek, çocuk haklarını koruma girişimlerini takip ederek ve çocuklara yönelik taahhütlerini yerine getirmeyenleri eleştirerek, çocuk haklarını gündemde tutmakla sorumludur" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
15
°
C
Yağmurlu
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    15°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    15°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç