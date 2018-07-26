Mega proje rekor sürede tamamlandı

Siemens, Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü ‘Mısır Mega Projesi’ni tamamladı. Proje kapsamında bir tanesinin yapımı 30 ay süren 1200 MW kapasiteli kombine çevrim enerji santrali bloklarından 12 tanesi eş zamanlı olarak şebekeye bağlandı. Toplam 27,5 ayda bitirilerek uygulamaya sokulan proje ile modern ve hızlı enerji santrali projelerinin uygulanmasında dünya rekoru kırıldığı kaydedildi.

1 milyar dolar tasarruf sağlayacak

Mısır’ın ulusal şebekesine toplam 14,4 gigavat (GW) ek enerji üretim kapasitesi kazandıracak olan projede, yüksek verimliliğe sahip H-sınıfı gaz türbini teknolojisi kullanıldı. Bu sayede yakıt kullanımı yüzde 61 oranında daha verimli hale gelecek ve Mısır’ın yıllık yakıt maliyetlerinde 1 milyar doları tasarruf sağlanacak. Beni Suef, Brullus ve New Capital enerji santrallerinde kombine çevrimin devreye alınması ve sistemin çalıştırılması ile 40 milyon kişiye güvenilir elektrik teminine yetecek miktarda enerji sağlanacak.

"Enerji altyapısında model oluşturuyor"

Projenin rekor sürede tamamlanmasına vurgu yapan Siemens AG Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Joe Kaeser, "Proje, ülkenin enerji tablosu dönüştürmekle kalmayacak aynı zamanda Orta Doğu’da ve tüm dünyada enerji altyapılarına da model oluşturacak. Bu mega proje aynı zamanda müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla kurduğumuz güvene dayalı, güçlü iş birlikleri açısından da çıtayı yükseltiyor. Bu benzersiz performans modelini daha güvenilir, uygun maliyetli ve sürdürülebilir enerji sistemleri kurmak isteyen diğer ülkelerde de hayata geçirmek için sabırsızlanıyoruz" dedi.

40 milyon kişiye enerji

Mısır’da kurulan üç enerji santralinin her birinde 8 adet SGT5-8000 H-sınıfı gaz türbini, 4 buhar türbini, 12 jeneratör, 8 Siemens ısı geri kazanımlı buhar jeneratörü, 12 transformatör ve 500 kilovoltluk gaz izoleli şalt cihazı kullanıldı. Siemens, Mısır’daki enerji şebekesinin direncini artırmak üzere, yeni enerji santralleri tarafından üretilen elektriği iletecek 6 adet trafo merkezine de enerji sağladı. Şirket aynı zamanda, tesislerin işletilmesi ve bakımından sorumlu olacak 600 Mısırlı mühendis ve teknisyene eğitim vererek yerel iş gücünün bilgi ve becerisini artırmasına yardımcı oldu.