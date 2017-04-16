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16 Nisan 2017 09:28

Megastar Tarkan oyunu kullandı

Megastar Tarkan, oyunu Tarabya’da Yeni Çamlık Evleri’nde bulunan 1249 No’lu sandıkta kullandı.

Megastar Tarkan oyunu kullandı

16 Nisan 2017 09:28

Tarkan, sandığa oyunu atarken "Hayırlısı olsun" dedi.


Megastar Tarkan, 16 Nisan referandumu için Tarabya’daki Yeni Çamlık Evleri’nde 1249 No’lu sandığa 09.00 sıralarında geldi. Tarkan, sandığın kurulduğu binaya girmeden önce seçmen bilgi kağıdını göstererek poz verdi. Ardından sıranın gelmesini bekleyen Tarkan, seçim kabinine girerek oyunu kullandı. Oy pusulasını sandığa atan Tarkan, "Hayırlısı olsun" ifadesini kullandı. Tarkan çıkışta ise hayranlarıyla fotoğraf çektirerek, gazetecilere "Vatandaşlık görevini yerine getirdim, gidiyorum" dedi.




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