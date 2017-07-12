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12 Temmuz 2017 13:18

Megastar Tarkan’ın Harbiye konserlerini 1.2 milyon kişi takip etti

Megastar Tarkan’ın Harbiye konserlerini toplan 42 bin biletli kişi izlerken, fizy üzerinden konser yayınlarını toplam 1,2 milyon kişi takip etti.

Megastar Tarkan’ın Harbiye konserlerini 1.2 milyon kişi takip etti

12 Temmuz 2017 13:18


Türkiye’nin Megastarı Tarkan ile dijital müzik platformu fizy, Harbiye Açıkhava konserlerinde buluştu. Tarkan’ın sahne performansını, Türkiye’nin dört bir yanındaki sevenleri fizy üzerinden canlı izledi. Megastar’ın Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde 1-2-4-5-8-9-10 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirdiği konserleri toplam 42 bin kişi biletli olarak izlerken, canlı olarak yayınlanan konserler Türkiye’nin 81 ilinden milyonlarca kişiye ulaştı.



Tarkan sahneden teşekkür etti


Tarkan konser yayınlarını toplam 1,2 milyon kişi takip etti. Bu rakam Harbiye Açık Hava Sahnesi kapasitesinin 35 katına denk geliyor. Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren fizy, böylece konseri izlemek isteyen herkesi Harbiye’ye getirmiş oldu. Konserler, görüntü ve profesyonel çekim kalitesiyle izleyenlerden büyük beğeni topladı. Megastar Tarkan da, Harbiye’de gerçekleştirdiği konser dizilerinin son akşamında, fizy’e sahneden teşekkür etti.


Yapılan açıklamada, İstanbul Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleşen Tarkan’ın konser kaydını çok yakında sevenleriyle buluşturacağı bildirildi.




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