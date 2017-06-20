Megastar Tarkan’ın ’Yolla’ klibi fizzy’de zirveye yerleşti

Megastar Tarkan, 7 yıl aradan sonra çıkardığı pop albümü ’10’ ile dünya müzik listelerini sallamaya devam ediyor. Büyük beğeni toplayan albümün ilk video klibi ’Yolla’ dijital platformlarda ilk kez bugün fizy’de yayınlanmaya başladı. Yapılan açıklamada, sanatçının sevenlerinin merakla beklediği pop albümü ’10’ fizy’de yoğun ilgiyle karşılaşırken, ’Yolla’ klibi de kısa süre içinde fizy ’Popüler Klipler’ sıralamasında 1 numaraya oturdu.

Çekimleri iki günde tamamlanan klipte Tarkan’a farklı yaş gruplarından 20 kişilik bir cast grubu ve dansçılar eşlik etti.