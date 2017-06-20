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20 Haziran 2017 14:26

Megastar Tarkan’ın ’Yolla’ klibi fizzy’de zirveye yerleşti

Megastar Tarkan’ın 7 yıl aradan sonra çıkardığı pop albümü ’10’ fizy’de büyük ilgi görürken, ’Yolla’ klibi de kısa süre içinde ’Popüler Klipler’ sıralamasında 1 numaraya oturdu.

Megastar Tarkan’ın ’Yolla’ klibi fizzy’de zirveye yerleşti

20 Haziran 2017 14:26


Megastar Tarkan, 7 yıl aradan sonra çıkardığı pop albümü ’10’ ile dünya müzik listelerini sallamaya devam ediyor. Büyük beğeni toplayan albümün ilk video klibi ’Yolla’ dijital platformlarda ilk kez bugün fizy’de yayınlanmaya başladı. Yapılan açıklamada, sanatçının sevenlerinin merakla beklediği pop albümü ’10’ fizy’de yoğun ilgiyle karşılaşırken, ’Yolla’ klibi de kısa süre içinde fizy ’Popüler Klipler’ sıralamasında 1 numaraya oturdu.


Çekimleri iki günde tamamlanan klipte Tarkan’a farklı yaş gruplarından 20 kişilik bir cast grubu ve dansçılar eşlik etti.




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