Mehmet Ayvalıtaş davasında 4. kez rapor istendi

kez bilirkişi heyetine gönderilerek, sanıkların kusur durumlarına ilişkin rapor düzenlenmesine karar verdi.

Gezi Parkı eylemleri sırasında bir aracın çarpması sonucu 20 yaşındaki Mehmet Ayvalıtaş’ın hayatını kaybetmesine ilişkin davada 2 sanığın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Mehmet Görkem Demirbaş ve Cengiz Aktaş katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan Ayvalıtaş ailesinin avukatı, dava kapsamında alınan bilirkişi raporuna katılmadıklarını söyleyerek, "Rapor yok hükmündedir. Olay yerinde yeniden keşif yapılması, trafik mühendisliği eğitimi veren İTÜ İnşaat Fakültesi bünyesinde Ulaştırma Anabilim Dalından seçilecek bilirkişilerin keşifte bulundurulmalarına ve yeniden rapor aldırılmasına karar verilmesini istiyoruz. Mahkeme keşif yapmayacaksa belirtilen kişilerden yeniden bilirkişi raporu aldırılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“İdarenin asli kusuru var”

Sanık Mehmet Görkem Demirbaş’ın avukatı ise, "Ben bu olaydan büyük acı duyduğumu, üzüldüğümü her defasında belirttim. Burada hukukun tecellisi çok önemli. Bu olayın oluş biçiminde idarenin asli kusuru vardır. Her yere yazı gidiyor insanlar yola çıkacak diye, hiçbir önlem alınmıyor. İdarenin kusuru vatandaşı birbirine düşürüyor" dedi.

Bunun üzerine söz alan Mehmet Ayvalıtaş’ın babası Ali Ayvalıtaş, "İçim yanıyor, oğlum askere gidecekti. 2 ayı vardı öldürüldü. Katilleri de burada. Peşinden eşim gitti. Ben siyasi hiçbir görüş istemiyorum. Bu olayı vicdanınıza bırakıyorum” dedi.

Müşteki avukatlarının yeniden bilirkişi eşliğinde keşif yapılması taleplerini reddeden mahkeme heyeti, dava dosyasının İstanbul Teknik Üniversitesi Ulaştırma Bölümünde görev yapan öğretim görevlilerinden oluşturulacak 3 kişilik bilirkişi heyetine gönderilmesine ve sanıkların kusur durumlarına ilişkin rapor düzenlenmesine hükmetti.

Duruşma sonrasında açıklama yapan avukat Sevgi Evren Köroğlu, davanın 19’uncu celsesine katıldıklarını belirterek, “Adalet arayışımızı sürdürüyoruz. En son Adli Tıp Kurumunda alınan raporun içeriğinin ne kadar boş olduğuna dair bugün savunmamızı dile getirdik. Mahkeme heyetini bağımsız bir heyetten, İstanbul Teknik Üniversitesinden bilirkişi raporu alınmasına ikna etmiş olduk. Bu dördüncü rapor olacak. Burada asıl amacımız beraatı engellemek istiyoruz” dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ise, “Mehmet Ayvalıtaş’ın mahkemesindeydik bugün. Desteğimiz, dayanışmamız 5 yıldır devam ediyor. Ailesi ve avukatlarıyla bugün son derece açıklayıcı bir savunma yapıldı ve bugüne kadar alınan raporlar avukatların ve ailenin talep ettiğini karşılamayacak nitelikte olmasından dolayı avukatların talebiyle heyetin bu talebi kabul ettiğini gördük. Bu sefer Adli Tıp Kurumu değil, İstanbul Teknik Üniversitesinden talep edilen raporla umuyoruz ki eksik kalan ayrıntılar ortaya çıksın ve suçlu olan hak ettiği cezayı bulabilsin” ifadelerini kullandı.

Baba Ali Ayvalıtaş, “İnanın güneş doğacak, adalet yerini bulacak” dedi.