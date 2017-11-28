Mehmet Babacan: “Şirket geleneğini bozduk”

İstanbul’un gayrimenkulde en fazla prim yapan bölgelerinden Beylikdüzü’nde ürettiği markalı konut projeleri ve ticari üniteleri ile adından söz ettiren Babacan Holding, ‘Babacan Premium’ projesindeki ticari ünitelerini satışa çıkardığını duyurdu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Babacan Holding CEO’su Mehmet Babacan, “Ekonomik veriler üzerinde faizin oluşturduğu olumsuz etkiyi ortadan kaldırmayı amaçlayan ve yatırımcıya karlı bir yatırım fırsatının kapılarını açan kampanya kapsamında 56 adet ticari ünitenin satışı yapılacak” dedi.

“Şirket geleneğini bozduk”

Babacan, “Bugüne kadar şirket politikası olarak hayata geçirdiğimiz tüm projelerimizde yer alan ticari ünitelerimizi satmak yerine kiralıyorduk. Hem yerli, hem de yabancı yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılanan şehrin en merkezi, en değerli lokasyonundaki ‘Babacan Premium’ projemizde yer alan ‘Babacan Premium Çarşı’daki ticari ünitelerimizi konsept bir açıkhava alışveriş merkezi kurgusuyla satışa çıkardık” ifadelerini kullandı. Babacan, İstanbul’un cazibe merkezi haline gelen kesişim noktasında, nüfusun en yoğun olduğu bölgede konumlanan ‘Babacan Premium’ ticari ünitelerinin yatırımcılarına yüksek kira getirisi sağlayacağını da sözlerine ekledi.

“40 ay sıfır faiz avantajıyla satışa çıkardık”

Babacan Premium Çarşı içerisinde bulunan toplam 56 adet ticari ünitenin 990 bin TL’den başlayan fiyatlarla yatırımcısını beklediğini dile getiren Babacan, “Ticari ünitelerimizi 40 ay sıfır faiz avantajıyla satışa çıkardık. Bu kampanya kapsamında yatırımcılara çok özel bir fırsat da sunmuş oluyoruz. Ticari üniteler 7 ay sonra Haziran 2018’de teslim edilmiş olacak. Yatırımcılar, bu ünitelerin kira getirisi sayesinde geri kalan 32 ay boyunca ödeyecekleri taksitleri bir anlamda finanse etmiş olacak. Böylece müşterilerimize kendi kendine ödeyen bir sistem sunmuş oluyoruz. Ayrıca projemizin eşsiz lokasyonu ile sürekli değerlenen ve yeni ulaşım projeleri ile cazip hale getirilen bir konumda yer alması da yatırımcı için ayrıca bir kazanç kaynağı olacaktır. Dolayısıyla, sunduğumuz imkanları fırsata çevirecek yatırımcılar aynı zamanda bölgenin en çok kazananları olacak” diye konuştu.

“Haziran 2018’de teslim edilecek”

Babacan son olarak şunları kaydetti: “Residence, tower, terrace ve home officeden meydana gelen ‘Babacan Premium’, Beylikdüzü E-5 üzerinde konumlanıyor. 28 bin 620 metrekare alan üzerinde inşa edilen ‘Babacan Premium’da toplam bin 9 konut ve 56 adet ticari ünite bulunuyor. Haziran 2018’de teslim edilecek proje, E-5’e 100 metre, metrobüs durağına 100 metre ve Atatürk Havalimanı’na 15 km mesafede yer alıyor.”