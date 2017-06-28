Fenerbahçe’nin yeni transferi Mehmet Ekici, imza törenin ardından Fenerbahçe TV’ye açıklamalarda bulundu. Başarılı orta saha oyuncusu, transfer sürecine değinerek, Fenerbahçe tercihinin kendisi için çok kolay bir karar olduğunu söyledi.

Türkiye’nin en büyük kulübüne geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Ekici, en kısa zamanda milli formayı giymek istediğini sözlerine ekledi. Fenerbahçe taraftarlarına desteklerinden dolayı teşekkür eden deneyimli orta saha oyuncusu, Fenerbahçe’ye transferi ile en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdiğini belirtti ve bu forma altında kupalar kazanmak istediğini ifade etti.