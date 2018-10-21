Mehmet Ekici para bastı!

dakikasında oyuna dahil olan ve 78. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Mehmet Ekici, 17 dakikada 15 bin Euro kazandı. Ekici sarı-lacivertli forma altında toplamda 17 maçta 609 dakika forma giydi.

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon başında transfer olan ve yıllık 2.1 milyon Euro garanti, maç başına 15 bin Euro ücret alan Mehmet Ekici sarı-lacivertli formayla yalnızca 17 maçta 609 dakika forma giydi. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle birçok karşılaşmada takımını yalnız bırakan Ekici, forma giydiği süre dikkate alındığında takımın en çok kazanan isimlerinden birisi olarak öne çıkıyor. Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası olmak üzere Fenerbahçe formasıyla 17 maça çıkan başarılı futbolcu, bu maçların 2'sinde oyuna sonradan girmesine rağmen sakatlanarak tekrar yerini başka bir isme bıraktı. Mehmet Ekici, Fenerbahçe formasıyla yalnızca geçtiğimiz sezonun 7. haftasında oynanan Akhisarspor mücadelesinde 90 dakika sahada kaldı. Ekici sarı-lacivertli formayla sadece 5 maçta ilk 11'de yer aldı.

Ekici 25 maçı kaçırdı

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici geçtiğimiz sezondan bu yana sarı-lacivertli formayla yaşadığı sakatlıklardan dolayı 25 resmi müsabakayı kaçırdı. Ekici dün Sivasspor karşılaşmasında 61. dakikada oyuna girip sakatlığı dolayısıyla 78. dakikada çıkarken yedek kulübesinde göz yaşlarını tutamamıştı. Gurbetçi futbolcu yaşadığı sakatlık sonrası 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Sivas'ta dakikada 882 Euro kazandı

Sarı-lacivertli ekip dün oynanan Sivasspor müsabakasında 0-0 berabere kalmış, müsabakanın 61. dakikasında oyuna giren Mehmet Ekici, 78. dakikada sakatlanarak yerini Alper Potuk'a bırakmıştı. Ekici, Sivasspor karşılaşmasında 17 dakika forma giyerek sözleşmesinde bulunan maç başı 15 bin Euro maddesini aktif hale getirmiş ve böylece dakikada 882 Euro kazanmış

oldu.