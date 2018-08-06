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06 Ağustos 2018 17:05

Mehmet Kazan İsveç’ten Gümüş Madalyayla dönüyor

EGA ve İsveç Golf Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen EDGA İsveç Open, İsveç’in Vallentuna şehrinde yapıldı.

Mehmet Kazan İsveç’ten Gümüş Madalyayla dönüyor

06 Ağustos 2018 17:05

Engelliler Golf Milli Takımı sporcumuz Mehmet Kazan toplamda 160 gross skorla 2. Oldu.


5-6 Ağustos tarihlerinde İsveç’in Vallentuna şehrinde yer alan Huvudstadens Golf Kulübü’nde düzenlenen EDGA İsveç Open tamamlandı. 12 ülkeden 54 sporcunun katıldığı müsabakalarda ülkemizi Engelliler Golf Milli takımı sporcularımızdan Mehmet Kazan temsil etti. 2. Kategoride yer alan 11 golfçüyle mücadele eden Mili golfçü Mehmet Kazan, final raundunun sonunda toplamda 160 (+20) gross skor oynayarak müsabakaları 2. sırada bitirdi ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Kazan, 11-12 Ağustos tarihlerinde Almanya’da gerçekleştirilecek EDGA Uluslararası Almanya Şampiyonası’nda mücadele edecek.




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