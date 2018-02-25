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25 Şubat 2018 19:17

Mehmet Topal’ın kafası yarıldı

Fenerbahçe’nin 8.

Mehmet Topal’ın kafası yarıldı

25 Şubat 2018 19:17

dakikada Fernandao ile bulduğu gol sonrasında tribünlerden atılan cisimler sonrasında Mehmet Topal’ın kafası yarıldı.


Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde dakikalar 8’i gösterirken sarı-lacivertli ekip Fernandao’nun attığı golle 1-0 öne geçerken, gol sevinci sırasında tribünlerden atılan yabancı maddeler Mehmet Topal’ın kafasına isabet etti. Tecrübeli oyuncu uzun süre yerde kalırken, kafasının yarıldığı belirlendi. Fenerbahçe sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Mehmet Topal oyuna devam etti.




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