Mehmet Tuna, son yolcuğuna uğurlandı

Tuna’nın tabutu başından göz yaşı döken eski eşi Şehnaz Tuna, “Hayatımın en büyük aşkıydı o benim” dedi.

Ünlü isimlerin tercih ettiği ve borçları yüzünden bir süre önce kapanan Şamdan isimli gece kulübünün sahibi Mehmet Tuna dün hayatını kaybetmişti. Tuna için bugün Teşvikiye Cami’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı ve töreni düzenlendi. Törene Tuna’nın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Mehmet Ağar, Galatasaray Kulübü eski başkanı Adnan Polat, işadamı Ali Koç, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, oyuncu Merve Boluğur, Mustafa Ceceli’nin sevgilisi Selin İmer’in yanı sıra iş sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Tuna’nın kızları, Melda ve Deniz Tuna taziyeleri kabul etti.

Tuna’nın tabutunun üzerine Galatasaray atkısı takıldı.

“Sevdiğimiz bir ağabeyimizdi”

Cenaze namazı öncesi duygularını ifade eden Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman sevdikleri bir insanı kaybettiğini ifade ederek, “Çok üzüldüm ailesine Allah sabır versin Allah rahmet eylesin. Devamlı konuştuğumuz görüştüğümüz birisiydi. Mehmet Tuna bizim ağabeyimizdi. Çocukluğumuzdan beri tanıdığımız insandı. Çok severdik, çok üzüldüm”dedi.

Cenazeye katılan iş adamı Adnan Polat, Tuna’nın eski bir arkadaşı olduğunu kaydederek, “Mehmet benim eski arkadaşımdır. Onu herkes Şamdan’dan tanır. Ben onu Nişantaşı’dan tanırım çocukluktan beri çok eski arkadaşımdı. En son 1 hafta önce sohbet etmiştik. Çok üzüldüm tabiî ki beklenmeyen bir şey oldu. Bir ameliyatı vardı onu yaptırdı. Fakat daha sonra ameliyat olduğu konudan değil başka bir konudan rahmetli olmuş. Allah rahmet eylesin onu hep sevgiyle anacağım ”şeklinde konuştu.

“Hayatımın en büyük aşkıydı o benim”

Mehmet Tuna’nın boşandığı eşi Şehnaz Tuna da cenazeye katılan isimler arasındaydı. Şehnaz Tuna, tabutu başında gözyaşı döktüğü Mehmet Tuna için, “Hayatımın en büyük aşkıydı o benim, ben onsuz ne yapacağım”diye konuştu.