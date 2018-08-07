Mehmet Yağmur: “Avrupa’da gruplara kalacağımıza eminim”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı’nın yeni transferlerinden olan tecrübeli basketbolcu Mehmet Yağmur, takımının Avrupa ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ndeki hedeflerini İHA’ya anlattı. Takıma yeni geldiğini söyleyerek sözlerine başlayan tecrübeli oyuncu, “İBB ile çalışmaya başladığım için, bu aileye katıldığım için memnunum. Çok da heyecanlıyım. Buraya sorumluluk almaya geldim. Bu sene takımın hedefi ligde Play-Off oynamak olmalı. Çok potansiyelli bir takımız. Europe Cup’ta 2 ön eleme oynayacağız. Buradaki takımları çok fazla tanımıyorum. Maç maç bakmamız gerekiyor. Ama ben gruplara kalacağımıza eminim. Bu nedenle hazırlık dönemini çok iyi geçirmemiz gerekiyor. Bugün de çalışmalara start verdik” dedi.

“Gençlik ateşini sahaya yansıtmalıyız”

Başarılı bir sezon geçireceklerine inandığını söyleyen Yağmur, “Bu sene çok iyi çalışarak genç arkadaşlarımla başarılı olacağımızı düşünüyorum. Sezona erken başlamak bizim için avantaj. Genç oyunculardan kurulu bir takımız. Herkes kendini kanıtlamak için burada. Bu gençlik ateşini sahaya yansıtmamız gerekiyor. Gelen yabancılar Türkiye Ligi’ni tanıyan yabancılar. Bu da bizim için avantaj. 4 yabancıyla yola çıkıyoruz, 1 tanesi Türkiye’de oynamadı. Çok potansiyelli yabancılarımız ve genç oyuncularımız olduğunu düşünüyorum. Avrupa’da kupa kazanmakla ilgili olarak şu anda konuşamayız. Bunun için erken. Bilmiyorum ama Europe Cup’taki takımlar çok üst düzey takımlar değil. Neden olmasın. Bence sürpriz galibiyetlere açık bir takım olacağız bu sezon” ifadelerini kullandı.