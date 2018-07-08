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08 Temmuz 2018 13:07

Mehmet Zeki Çelik, Lille ile imzaladı

İstanbulspor’un genç sağ beki Mehmet Zeki Çelik, Fransa’nın Lille takımıyla 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Mehmet Zeki Çelik, Lille ile imzaladı

08 Temmuz 2018 13:07


Türk futbolunun gelecek vaat eden isimleri arasında gösterilen Mehmet Zeki Çelik, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’e transfer oldu. Fransız ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Mehmet Zeki ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Geçtiğimiz sezonu İstanbulspor’da geçiren ve sarı-siyahlı forma ile toplamda 38 maça çıkıp 3 gol, 1 asistlik performans sergileyen genç oyucunun ismi Süper Lig kulüpleriyle de anılıyordu. Ancak kariyer hedefleri doğrultusunda Avrupa’da forma giymek istediğini her fırsatta dile getiren 21 yaşındaki futbolcu, artık Lille’in başarısı için ter dökecek.




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