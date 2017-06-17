Mehmetçik Vakfı, 2595 şehit babasını unutmadı

2017 itibariyle ilk kez başlatılan Anneler Günü ve Babalar Günü yardımları dolayısıyla Vatani görevi sırasında şehit olan Mehmetçiklerin anne ve eşleri ile babalarına 500 TL nakdi yardım yapılması planlandı.

Mehmetçik Vakfı’nın yetkilileri, Babalar Günü’nde Afyonkarahisar’da mühimmat deposu patlaması sonucu şehit olan Onbaşı Faruk Ergenç’in babasını ziyaret ederek uygulamanın Babalar Günü bölümünü de hayata geçirdi.

Bu yıl 35. yaşını kutlayan Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, ’Babalar Günü’nde, vatanın bütünlüğü ve ulusumuzun güvenliği uğruna canlarını hiçe sayan şehitlerimizin babalarının yanında olarak, acılarını ve sevinçlerini paylaştı. Mehmetçik Vakfı yetkilileri, Afyonkarahisar’daki mühimmat deposunun patlamasıyla şehit olan Onbaşı Faruk Ergenç’in babası Bekir Ergenç’i ve ailesini Ankara Batıkent’deki evlerinde ziyaret ederek, şehit babasına bu özel günde ’Mehmetçik Ailesi olarak yanınızdayız’ mesajı verdi. Bu yıldan itibaren Anneler Günü’nde Şehit Mehmetçik’lerin annelerine ve eşlerine 500 TL nakdi yardımda bulunarak onlara yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalışan Mehmetçik Vakfı, Babalar Günü için de şehit babalarına 500 TL nakdi yardımda bulundu.

Mehmetçik Vakfı, bu Babalar Günü’nde toplamda 2595 şehit babasına nakdi yardım gerçekleştiriyor.

Oğlunu 2012 yılında şehit veren baba Bekir Ergenç, ’Mehmetçik Vakfı’na ziyaretleri ve destekleri için teşekkürlerini sundu.

TSK Mehmetçik Vakfı adına ziyareti gerçekleştiren Emekli Albay Fahrettin Dörtkol "Vakıf olarak bugüne kadar şehit olan erbaş ve erlerimizin babalarına, annelerine ve çocuklu eşlerine Anneler ve Babalar Günü’nde nakdi yardım başlatma yönünde karar aldık. Bu sene ilk defa bu uygulamayı gerçekleştiriyoruz. Babalar Günü’nde tüm şehit babalarımıza 500 TL yardım yapacağız. Biliyoruz ki; vakıf olarak vatanı uğruna şehit düşen, gazi olan Mehmetçiklere ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz. Bu vesileyle tüm şehit babalarımızın, Babalar Günü’nü kutluyor, onlara şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.