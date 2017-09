Mekke’de Türk anaokulu

Farklı ülkelerden de talepler geldiğini ifade eden Kaşif Çocuk Akademisi Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hamit Akçay, “Türkiye’de her dönem dünyadaki modaya uyularak yurtdışından farklı eğitim modelleri ithal ediliyor. Modası geçince de bu eğitim modelinden vazgeçiliyor. Olan çocuklarımıza ve ailelere oluyor. İstedik ki kökenlerini bu topraklardan alan ve gelişime, araştırmaya açık bir eğitim sistemi geliştirelim. Başlangıçtan itibaren sürekli yurt dışı eğitim platformları ile temasta olduk. Onlara model ve sistemimizi anlattık. İlk franchise şubemizi Suudi Arabistan’da Mekke’de açtık. Eğitimci grubun Suudi Arabistan da başka kolej yatırımları da var. Bizim eğitmenlerimiz de sistemi kurmak için onlara destek oluyor. Suudi Arabistan’daki çocukların birer kaşif olması için çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde Suudi Arabistan genelinde şubeleşmek, Almanya ve İtalya’da şube açma planlarımız var. Malezya, Tanzanya, Bosna Hersek ve Azerbaycan’dan çeşitli kurumlarla temastayız” diye konuştu.

Kurdukları eğitim sisteminde çocuklara sürekli araştırmayı, merak etmeyi ve kültürel değerlerini öğrenmeyi temel aldıklarını anlatan Akçay, “Türkiye’de çok az kurumsal anaokulu var. Her önüne gelen girişimci anaokulu açabiliyor. Bu alanda pazarda kurumsal çalışan anaokulu sayısı çok az. Biri profesör 4 akademisyenle yola çıkarak kendi geliştirdiğimiz yerli eğitim sistemiyle hizmet veren bir anaokulu zinciri kurduk. Kısa sürede o kadar talep aldık ki bazı dönemler velilerden gelen başvuruları yedek sıraya almak zorunda kalıyoruz. Buraya gelen çocuklar etrafında gördüğü her şeye kaşif edasıyla merakla bakmaya başlıyor. Geleceğin bilim adamlarını sanatçılarını yetiştirmeyi hedefliyoruz. Buna dönük atölye çalışmaları, geziler ve etüdler hazırlıyoruz. Her oyuncağımızda bile bu hedefi gözetiyoruz” ifadelerini kullandı.