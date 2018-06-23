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23 Haziran 2018 20:21

Meksika, Güney Kore’yi 2-1’le geçti

Dünya Kupası F Grubu’nda Meksika, Güney Kore’yi 2-1 mağlup ederek, puanını 6’ya çıkardı.

Meksika, Güney Kore’yi 2-1’le geçti

23 Haziran 2018 20:21


Rostov Arena’da Güney Kore ile karşı karşıya gelen Meksika, rakibini 2-1’le geçerek puanını 6’ye çıkardı ve son 16’ya çok yaklaştı.


Maça hızlı başlayan Meksika, 26. dakikada Carlos Vela’nın penaltıdan bulduğu golle maçta 1-0 öne geçti ve devre bu skorla tamamlandı.


İkinci yarıda da ilk devrede olduğu gibi üstünlüğünü sürdüren Meksika, 66. dakikada Chicharito’nun golü ile farkı ikiye çıkarttı. Güney Kore’nin golü ise uzatmalarda geldi. 90+2. dakikada Heung-Min Son, sert bir vuruşla takımının tek golünü kaydetti.


Bu galibiyetle puanını 6’ya çıkartan Meksika, İsveç ile oynayacağı maçta beraberlik alması halinde bile grubu lider tamamlayacak. İki maç sonunda galibiyet alamayan Güney Kore ise turnuvaya veda etti.




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