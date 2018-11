Mektebim Okulları'nda yönetim değişikliğine gidildi. Sermaye ve yönetim yapısındaki değişik hakkında açıklama yapan Mektebim Okulları Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Sancak: “Mektebim'in sermaye yapısında ve yönetim kurulunda değişikliğe gittik. Her geçen gün güçlenen ve eğitim sektöründe önemli bir yere sahip olan Mektebim çalışmalarını emin adımlarla sürdürecek. Endüstri 4.0'ı eğitim sistemine Türkiye'de ilk dahil edilen ve bu eğitimi veren Mektebim Okulları'dır. Uluslararası ilişkilerimizi yoğun şekilde sürdürüyoruz kısa zamanda yurt dışında önemli yatırımlarımız olacak ve en sonunda markamızı bir üniversite ile taçlandıracağız” dedi.

Ümit Kalko tarafından kurulan Mektebim Okulları'nda yönetim değişikliğinin yanı sıra hisse paylarında ve ortaklık yapısında da değişiklik gerçekleştiğini belirten Mektebim Okulları Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Sancak: “Mektebim kuruluşundan kısa bir süre sonra ortaklı bir yapıya bürünmüş ve çoğunluğu Ümit Kalko'da, %30'u yabancı ortağında olmak üzere bu şekilde çalışmalarına devam etmiştir. Yaklaşık iki yıl önce yüzde 30'luk bir hisse payı ile bizler de Sancak Group olarak bu yapıya dâhil olmuştuk. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın almış olduğu karar doğrultusunda yabancıların eğitimden çekilmesi söz konusu olduğundan yabancı ortağımızdaki hisseler Gelişim Eğitim Danışmanlık A.Ş.'de devredildi. 3 ortaklı yapı ile devam ettiğimiz bu süreci, yaklaşık 3-4 ay önce Kalko'ya ait olan hisselerin Sancak Group'a geçmesi ile sonlandırmış bulunuyoruz. Şu an %55'i Sancak Group'ta, %30'u Gelişim Eğitim Danışmanlık A.Ş'de, %10 hisse Ümit Kalko'nun ağabeyi Yusuf Kalko'da ve kalan %5'i de Mektebim şirketinde olmak üzere yeni bir yapı oluştu” dedi.

“Artık daha güçlü bir Mektebim var”

Bünyelerinde bulunan franchise okullar hakkında bilgi veren Mektebim Okulları Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Sancak; “Şu an ki yapıda Mektebim markası altında franchise olarak gözüken ve Ümit Kalko'nun(Ümit Eğitim) şahsına ait olan birkaç kampüsümüz mevcut. Ümit Bey farklı sektörlerde ve eğitim alanından çalışmalar yürüttü ama yaşadığı sorunlardan dolayı konkordato ilan etti. Biz Mektebim olarak bu kampüslerimizi, oradaki çalışanları ve velileri mağdur etmeyeceğiz. En azından bu sene onların mağdur olmaması için elimizden geleni yapacağız. Mektebim artık finansal anlamda da çok daha güçlü bir marka, biz Sancak Group olarak birçok farklı sektörde faaliyet gösteriyoruz ve eğitimi de çok önemsiyoruz. Bu alanda önemli çalışmalar ve yatırımlar yapıyoruz. Kampüslerimizde tüm yetkiyi kampüs müdürlerimize verdik. Kampüs müdürlerimiz kendi bütçelerini yapabiliyorlar. Mektebim artık hem sermaye olarak daha güçlüdür hem de yönetim olarak daha güçlüdür” dedi.

Türkiye'de Endüstri 4.0'ı ilk kez eğitim sistemine dâhil eden kurum olduklarını dile getiren Sancak;“Endüstri 4.0'ı eğitim sistemimize dâhil ettik ve her kademede uyguluyoruz Uluslararası ilişkilerimizi güçlendiriyor ve yurt dışında önemli yatırımlar yapıyoruz yakın zamanda bu yatırımları da paylaşacağız. Ve en sonunda markamızı bir üniversite ile taçlandıracağız. Devletin eliyle eğitimde önemli bir dönüşüm başladı. Devletimiz bizim gibi özel eğitim kurumlarından hizmet alımı yapabilir biz her türlü iş birliğine açığız. Sağlıkta böyle oldu. Önemli bir değişim yaşandı ve bu değişimle birlikte bugün ülkemiz önemli bir sağlık merkezi haline geldi. Devlet burada özel sektörden hizmet alımı yaparak destek aldı. Bizden de hizmet alımı yapabilir. Belirli koşul ve kaidelere bağlayabilir. Bunun için de bizimle biraz daha ilgilenmesi lazım. Bizim arkamızda olması lazım. Özel eğitim kurumlarını başıboş bırakmaması ve denetlemesi lazım, her yerde bir okul açılmasın milli kaynaklarımız boşuna israf edilmesin. Ayrıca bizler eğitimde milli olmanın, yerli olmanın önemine inanıyoruz ama yabancı sermayeye de uzak bakmamak lazım. Birçok sektörde bu ortaklıklar büyümeyi destekliyor eğitim sektöründe de yabancı sermaye yatırımı yeniden değerlendirilebilir. En azından sermayenin gelebilmesi için yüzde 30, yüzde 40 yabancı sermayeye müsaade edilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

“Yurt dışında yatırımlarımıza hız vereceğiz”

Mektebim Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Sancak ise; "Yurt dışında yatırımlarımıza hız vereceğiz. Şu an İngiltere'de önemli bir yatırım için çalışmalarımız devam ediyor. Ardından Almanya ve Amerika'da yatırımlar planlıyoruz. Yurt içindeki yatırımlar için de şunu söylemek isterim. Şuanda ülkemizde özel okulların kontenjanlarının yarısı boş. Bunun sebebi ihtiyaçların sağlıklı belirlenememiş olması ve çok fazla okul açılmış olmasıdır. Normal şartlarda ihtiyaç duyulduğu zaman ve doğru lokasyonda okulların açılması gerekir. Yoksa sağlıklı bir yapı olmuyor. Yatırımlar yapılıyor ama sonra milli israf haline dönüşüyor. Bu anlamda yurt içindeki yatırımlarımızı bu yıl ihtiyaca yönelik yaptığımız planlamalarla ilerleteceğiz. İhtiyaç var ise okul açacağız. İhtiyaç yoksa sırf rekabet olsun diye böyle bir yatırım yapmanın bir anlamı olmadığını düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

“Öğrencimiz aynı zamanda Amerika'dan da mezun olmuş olabiliyor”

Öğrencilerinin, öğretmen ve velilerinin kendileri için köşe taşları olduğunu söyleyen Mektebim Okulları CEO Yardımcısı Banu Gürün: “Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte her kampüsümüzde bir aile ortamı oluşturduk. Velilerimiz yaptığımız işin önemli bir parçası ve öğretmenlerimizde eğitim hizmeti sunarken en önemli çözüm ortaklarımız. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin içinde ve dışında öğretmenlerimiz hem öğrencimizi hem de yönetimimizi desteklemeye devam ediyorlar. Biz geçtiğimiz yıl hem fiziki ortamlarımıza hem de eğitim sistemimize önemli yatırımlar yaptık ve güzel bir yıl geçirdik. Eğitim faaliyetlerimizin yurt dışı ayağında önemli projelere imza attık. Türkiye'de ilk ve tek olan online çift diploma programını hayata geçirerek öğrencilerimize Türkiye'de liseden mezun olurken aynı anda Amerika diplomasına da sahip olma imkanı sunduk.” şeklinde konuştu.