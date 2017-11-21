Melazma türü cilt lekelerinin nedenleri ve tedavisi

Güneş Ertürk, ‘melazma’ olarak adlandırılan kahverengi yüz lekeleri hakkında bilgi verdi. Ertürk, “Melazma cilt lekesinin en önemli nedeni çocukluktan itibaren yoğun güneş ışığına maruz kalma ve leke geni taşımaktır” dedi.

Güneş Ertürk daha çok kadınlarda görülen malezmanın nedenleri ve tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu. Cilt lekelerinin pek çok çeşidi bulunduğunu bunlardan en sık olarak görülenin de melazma olarak adlandırılan kahverengi yüz lekesi olduğunu aktaran Ertürk, “Güneş lekesi olarak da bilinen melazma yüz bölgesinde en çok yanaklar, alın ve dudak bölgesinde görülmekle birlikte yüzün her yerini tutabilir. Açık belli belirsiz bir kahverengi veya çok koyu kahverengiye kadar değişen renkte görülebilir. Melazma cilt lekesinin en önemli nedeni çocukluktan itibaren yoğun güneş ışığına maruz kalma ve leke geni taşımaktır. Ayrıca stres ve gebelik dönemi, doğum kontrol hapları ve hormon tedavileri melazmayı tetikleyebilir. Cildi aşırı incelten, hassaslaştıran soyucu ilaç ve tıbbi tedaviler (peelingler, lazerler) melazmanın ortaya çıkışını kolaylaştırabilmektedir” dedi.

Melazmalı bölgede cildin mikroskobik olarak incelendiğinde o bölgede renk hücrelerinin aşırı çalışmaya eğilimli olduğu, ciltte hasar ve güneş ışınlarına ait yaşlanma belirtilerin gözlemlendiğini belirten Ertürk, “Melazmada güneşten korunmanın, stresten kaçınmanın çok önemlidir” diye konuştu.

Ertürk melazmanın tedavisinde kullanılan yöntemler hakkında şunları kaydetti:

“İlaç tedavileri: leke alanında cilt hasarı ve erken yaşlanma olduğu için cildi besleyen, nemlendiren vitaminli ve antioksidanlı kremler düzenli kullanmak çok önemlidir. Leke açıcı kremler cildi tahriş etmediği sürece leke açmak için kış aylarında düzenli kullanılabilir.

Peeling tedavileri: Kimyasal ve enzim peelingler yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle cildi tahriş etmeden mikro soyulma yapıp yenileyen meyve peelingleri kış aylarında kullanılabilir. Hem lekeyi açar hem cildi canlandırır. Cildi çok derin soyan peelingler ilk ay dramatik bir şekilde lekede açılma yapmakla birlikte pek çok hastada ters tepki yapıp lekeyi alevlendirerek, birkaç ay içinde şiddetle geri dönmesine sebep olabilir. Bu nedenle çok dikkatli olunmalı, özellikle hassas, kılcal damarlı, kızarık ve koyu tenli kişilerde yapılmaması uygundur.

Lazerler: Fraksiyonel lazerler ve IPL cildi yenilediği için melazmada denenmiştir. Bazı hastalarda etkili olmaktadır. Ancak özellikle soyma ve tahriş etkisi olan lazerler ters etki yaparak lekeyi arttırabilir. Bu nedenle deneyimli kişilerce kullanılmalıdır. Leke hücreleri ve renk maddesine etkili olan Q-switched Nd:YAG ve picosaniyeli lazerler kullanılmaktadır. Yan etki oranı düşük olan bu lazerler ise hastalarda değişken sonuçlara sahiptir. Bazı hastalarda leke çok iyi açılırken bazı hastalarda leke iyi açılmamaktadır. Ayrıca lekeler açılsa bile yaz dönemi lekeler tekrar geri gelebilmektedir.

Cilt yenileme tedavileri: cildi tazeleyip yenileyen PRP, mezoterapi ve mikro iğneleme gibi yöntemler aslında tek başına leke tedavisi yapmaz. Ama uzun vadede cildi onararak leke açan yöntemlerin etkinliğini arttırırlar. Bu bilgiler ışığında leke tedavisinde çok dikkatli ve sabırlı olunması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Cildi tahriş etmeyen, inceltip hassaslaştırmayan tedaviler planlanmalıdır. Cilt onarılırken bir yandan renk açmaya dayalı bir tedavi programı yapılırsa 1-4 sene içinde lekelerden büyük oranda kurtulmak mümkün olmaktadır."