Melike Meddur boksta dünya ikincisi oldu

Uzun yıllardan beri boks yapan ve Almanya çapında çeşitli başarılara imza atan sporcumuz adını boks tarihine yazdırmayı başardı. Müsabakaya iyi hazırlandığını belirten Melike Meddur, "Bu dünya çapında bir müsabaka olduğundan, benim için salonda özel dizaynlara gidildi. Polis merkezimiz ve belediyemiz şampiyonada başarılı olabilmem için ellerinden geleni yaptı. Babam Malik Meddur’a da teşekkür etmek istiyorum: Bana her zaman büyük destek sağladı. Elimden geleni yaptım ve rakiplerimi bir bir eleyerek bu başarıya ulaştım" dedi. Ünlü boks yazarı Vedat Alyaz, sporcumuzun güçlü rakiplere karşı mücadele verdiğini belirterek, "Orta sıklette dövüşen Melike, iyi bir amatör boks eğitimi almanın avantajlarını ringe yansıttı. Antrenörü Thomas Schuler’de mükemel bir antrenördür. İyi bir ekip ve disiplinli bir çalışmanın sonucu muhteşem bir zafere imza attılar" şeklinde konuştu.