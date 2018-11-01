Meme kanseri farkındalık konferansı

Meme Kanseri Farkındalık ayı kapsamındaki Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Hemşirelik Yüksekokulu'nun düzenlemiş olduğu konferans'ta GAÜ Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı Meme Kanseri Farkındalığı ayına dikkat çekerek; “Meme kanserinde farkındalık ve erken teşhis çok büyük önem taşımaktadır. Meme kanserinin neredeyse tamamı kadınlarda görülür. Ancak erkeklerde de meme kanseri görülebilir. Tek önlemi ise büyümesinin önlenmesidir'' dedi.

Meme kanseri farkındalık ayı kapsamında ki konferansta açıklama yapan Dr. Özlem Gürkut kanserin öneminden bahsederek; ‘‘Kanser dünyadaki hastalıklara bağlı ölüm sırasında tüm dünyada ikinci sıralamada yer almaktadır. Kanser 200 ayrı çeşidi olan bir hastalık topluluğudur'' dedi.

“Her dört kadından biri meme kanseri”

Kanser tedavilerinin çok pahalı ve psikolojik anlamda çok yıpratıcı olduğunu vurgulayan Gürkut, ‘‘Yapılan istatistiklere göre her dört kadından biri meme kanseri. Her sekiz kadından bir tanesi de yaşamı boyunca meme kanserine yakalanmaktadır. Ancak bu erkeklerin yakalanmayacağının anlamına gelmez. Çünkü şuan da bile tedavisini yapmış olduğum beş meme kanseri erkek hastam mevcut” dedi.

“Tedavi önlemleri de risk taşımaktadır”

Meme kanserini etkileyen faktörler arasında genetiğin, sigara ve alkolün bulunduğunu ifade eden Gürkut, ‘‘Meme kanseri tedavisinin büyümesini engelleyen faktörler risk içerir ve buna bağlı olarak diyebiliriz ki tedavi önlemleri de risk taşımaktadır. Meme kanseri belirtileri alışılagelmişin dışında, elle kontrol yönteminde ele kitle geliyorsa doktora başvurulması gerekmektedir'' dedi.